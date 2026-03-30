Експлозии в Техеран

Тежки експлозии случиха вчера късно вечерта в Техеран. Има също колебания в електрозахранването и прекъсвания в части на Техеран и близкия град Карадж, според два източника.

Иранските медии също съобщават за прекъсвания на тока в части от двата града, предаде BBC (Би Би Си).

Министерството на отбраната на Кувейт съобщи, че днес е засякло 14 балистични ракети и 12 дрона във въздушното пространство на страната, съобщава Bulgaria ON AIR.

"В резултат на това един от лагерите, свързани с Военните сили, беше атакуван от няколко от тях, което доведе до наранявания на 10 военнослужещи", се казва в съобщението на министерството.

Министерството на отбраната на Катар заяви, че днес е засякло "няколко дрона", изстреляни от Иран, като е успяло да прихване всички тях.

Няколко часа преди това министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи, че техните системи за противовъздушна отбрана "активно се ангажират" с опитни атаки, след като 16 балистични ракети и 42 дрона бяха изстреляни от Иран към ОАЕ.

