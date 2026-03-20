Нова вълна удари! Кувейт атакуван, дронове свалени над Саудитска Арабия

Кувейт съобщи за нова атака от ирански дронове срещу нефтопреработвателния завод „Мина ал Ахмади“, при която са избухнали пожари в част от съоръженията. Това е втори пореден удар по ключовия комплекс след вчерашната атака.

Пожарникарите се опитват да овладеят огъня, като към момента няма данни за жертви. Ситуацията се развива на фона на рязко нарастващо напрежение в Персийския залив. Информацията е на Асошиейтед прес.

„Мина ал Ахмади“ е сред най-големите рафинерии в региона с капацитет за преработка на около 730 000 барела петрол дневно. Тя е една от трите основни рафинерии в Кувейт - държава, която разчита в голяма степен на енергийния сектор. Атаката съвпадна със края на свещения месец Рамадан.

По данни на Асошиейтед прес, днешният удар идва в момент, когато Иран засилва натиска върху енергийни обекти в страните от Залива. Това се случва дни след като Израел бомбардира огромното иранско газово находище Южен Парс.

Напрежението се разпространи и извън Кувейт. В Бахрейн избухна пожар, след като шрапнели паднаха върху склад в страната. Пожарникарите работят по овладяването му, съобщиха властите.

Саудитска Арабия обяви, че е свалила няколко ирански дрона, насочени към богатата на петрол Източна провинция. В същото време силни експлозии разтърсиха Дубай, където противовъздушната отбрана е прехванала атака над града.

Преди експлозиите в емирството е прозвучал сигнал за тревога, а властите са активирали системите за противовъздушна отбрана. От медийния офис на Дубай съобщиха, че всички въздушни заплахи са били успешно неутрализирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com