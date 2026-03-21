Промяна в тона на Тръмп

Президентът Тръмп се бори със стратегическото блато, което представлява Ормузкият проток. Той може да е пречката, стояща между него и обявяването на победа в този конфликт.Тесният проток, през който минава пулсът на световната енергия, изведнъж се превърна в сцена на нерви, натиск и политически отстъпления. Там, където танкерите обикновено се движат бавно и предвидимо, днес се сблъскват амбиции, страхове и сметки, които не излизат.

Тръмп вече не говори със същата увереност за контрола над Ормузкия проток. Ако допреди дни уверяваше, че Вашингтон ще „гарантира сигу рността – по един или друг начин“, сега тонът е различен, съобщава BBC. Проблемът, по думите му, не е само американски – той е на целия свят. И светът трябва да се намеси.

В изказвания, които звучат повече като предупреждение, отколкото като стратегия, Тръмп призова съюзници като Япония и Южна Корея да поемат отговорност за ключовия морски коридор. Някои от тях той дори нарече „страхливи“ заради нежеланието им да се включат активно. Зад тази рязка реторика прозира нещо по-дълбоко – осъзнаването, че Ормуз не е шахматна фигура, която може да бъде преместена с една заповед.

Реалността е проста и неудобна: ако протокът бъде блокиран или дори частично дестабилизиран, ефектът няма да остане в Близкия изток. Той ще стигне до всяка бензиностанция – от Вашингтон до Токио. Цената на горивата, логистиката, икономиките – всичко се оказва вплетено в този тесен воден път.

В същото време Вашингтон изпраща смесени сигнали. От една страна – намек за „свиване“ на операциите срещу Иран. От друга – конкретни планове за евентуално разполагане на сухопътни войски. Официално примирие не е на масата. Напротив – подготовката подсказва, че следващият ход може да бъде още по-рискован.

Паралелно с това САЩ обявиха временно облекчаване на санкциите върху иранския петрол, заседнал в морето – опит да се овладеят растящите енергийни цени. Това е ход, който говори ясно: натискът вече не е само военен, а и икономически – и той започва да тежи.

Нощта не донесе успокоение. Израел нанесе нови удари по Техеран и Бейрут, а в региона бяха прихванати дронове и ракети. Израел, Саудитска Арабия и Кувейт съобщават, че са прихванали дронове и ракети. По-рано Обединеното кралство одобри използването на своите бази от САЩ за нанасяне на удари по ирански обекти, насочени към Ормуз. Тръмп казва, че решението на Обединеното кралство е „много закъсняло“. Пожар пламна тази нощ в дипломатически център на САЩ в Багдад. Източници в иракската столица съобщиха пред AFP, че е имало най-малко три атаки срещу дипломатическия и логистичен център, в който според тях се помещават американски военни, и че след третия удар е избухнал пожар. Още един знак, че фронтовете се разширяват и границите на конфликта се размиват.

