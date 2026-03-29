Нощ на атаки в Залива! Кувейт и Емирствата под обстрел

Кувейт обяви, че тази нощ е бил атакуван с ракети и дронове, съобщи Франс прес. Противовъздушната отбрана на страната е задействана, а в столицата и други райони са чути експлозии. Малко по-късно Обединените арабски емирства също потвърдиха, че са под обстрел. Напрежението в Персийския залив рязко се покачва на фона на разширяващия се конфликт с Иран.

„Кувейтските противовъздушни отбранителни системи в момента отблъскват атаки“, съобщиха от генералния щаб на въоръжените сили в платформата Екс. В изявлението се уточнява, че чутите експлозии са резултат от прехващане на „вражески атаки“ от системите за противовъздушна отбрана.

Само минути по-късно и Обединените арабски емирства потвърдиха, че са станали цел на подобни удари. „Системите ни за противовъздушна отбрана се намесват активно срещу заплахи от ракети и дронове“, съобщи Министерството на отбраната на страната, също в Екс.

Атаките идват в момент на рязка ескалация в региона. Кувейт и ОАЕ, както и други арабски монархии в Персийския залив, са под обстрел от страна на Иран, след като страната беше атакувана от САЩ и Израел в края на миналия месец.

Ситуацията се развива бързо, като рискът от по-широк регионален конфликт нараства с всяка нова атака.

