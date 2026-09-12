Нов тото милионер в България! Джакпотът отиде в Асеновград
С минимален залог и система с 10 числа печалбата надхвърли 1,05 млн. евро
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С минимален залог и система с 10 числа печалбата надхвърли 1,05 млн. евро
Сливен отново под прожекторите – късмет и спортна слава в един ден
Лечева освобождава от длъжност изпълнителния директор и членовете на УС на „Български спортен тотализатор“
УС на тотализатора се намалява от петима на трима души