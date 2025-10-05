Германия с остър удар по Ружа Игнатова
Криптокралицата се издирва от години
Адвокатът на жертвите с нова информация къде се крие криптокралицата
Жертвите й съдят страната ни, искат обезщетения
В страната има голяма българска общност – около 25 хиляди души
През октомври 2017 г. Игнатова беше видяна за последен път в Атина, Гърция
Криптокралицата се издирва в целия свят
Ирина Дилкинска бе екстрадирана в САЩ и ѝ бе повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoi...
Двамата съпрузи са действали като европейски финансов център за глобалната измама с фиктивната крипт...