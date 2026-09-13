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ЕС ще следи кой къде лети

ЕС ще следи кой къде лети

Вътрешните министри от Европейския съюз постигнаха споразумение за създаване на европейска база данни, в която ще се събират данните за всички пътници...

04 декември | 20:30
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