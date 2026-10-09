Казаха истината. Жива ли е Ружа Игнатова

„Ружа Игнатова е жива. Чисто по оперативни данни или от приятелски чужди служби нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт. За нас е жива и за всички е жива! Издирваме я“. Това заяви в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът начланикът на сектор „Издирване“ в СДВР главен инспектор Емил Стоянов.

Към момента я издирват в цял свят чрез Интерпол, както и полицаите от България, Германия и САЩ. ФБР предлага награда от $5 млн. за информация за криптокралицата, измамила хиляди хора с милиарди долари.

В един от най-въздействащите и откровени разговори, водени от първо лице, началникът на "невидимите ловци на бегълци" повдигна завесата около най-мрачните, заплетени и обсъждани криминални мистерии у нас. Той сподели и кой е най-тежкият случай в кариерата му – издирването на шесторния убиец от Нови Искър Росен Ангелов, познат като Горския.

Темата за основателката на финансовата пирамида OneCoin не слиза от дневния ред на световните медии. В публичното пространство регулярно се лансират хипотези, че най-търсената българка е била ликвидирана още през 2018 г. на яхта в Йонийско море, а тялото ѝ е било изхвърлено във водата.

Шефът на сектор „Издирване“ обаче беше категоричен: няма данни за смъртта й.

Стана ясен и още един любопитен детайл. „Ружа Игнатова няма българско гражданство, а немско - на Федерална република Германия“. По думите на Стоянов се полагат неимоверни усилия за намирането й, но с нейните милиарди, е изключително трудно да бъде намерена. „Това е лице с неограничен ресурс от средства и на базата на тях не е проблем да заличава и променя самоличността си по документи, а и по визия.“, смята издирвач N1 на София.

Един от най-тежките, мащабни и разтърсващи случаи в над 30-годишната кариера на Емил Стоянов е шесторното убийство в Нови Искър, извършено навръх Нова година. Шефът на „Издирване“ разказа от първо лице за момента, в който е бил извикан от спецчастите, за да разпознае тялото на издирвания убиец Росен Ангелов – Росен Горския, барикадирал се в изоставена къща в село Луково.