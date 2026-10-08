Мистерията OneCoin: Нови разкрития около най-близкия човек до Ружа Игнатова

Бившият съпруг на изчезналата „криптокралица“ Ружа Игнатова е изправен пред съда в Германия по обвинения за пране на пари, свързани с мащабната финансова пирамида OneCoin. Процесът срещу 50-годишния адвокат Бьорн С. се води от септември в Окръжния съд в Дармщат. Според германското издание Diebewertung, разследващите проверяват две големи плащания на обща стойност около 16 милиона евро, за които се подозира, че произхождат от престъпната схема и са преведени по сметки на обвиняемия през хонконгско дружество.

Връзката с луксозния имот и въпросът за вината

В центъра на делото е и покупката на луксозна вила в германския град Бад Хомбург за над 7 милиона евро, за която властите проверяват дали е финансирана с пари от OneCoin. Върху имота вече е вписана обезпечителна ипотека. Ключовият въпрос пред германските магистрати е дали Бьорн С. съзнателно е участвал в скриването на средствата. Въпреки че е присъствал на събития от обкръжението на Игнатова, това самият той да е знаел за престъпния им произход тепърва трябва да бъде доказано. До произнасянето на съда спрямо него важи презумпцията за невиновност.

Възходът и падането на OneCoin

Схемата OneCoin стартира през 2014 г., когато Ружа Игнатова я представя като революционна дигитална валута, способна да конкурира биткойн. Чрез агресивна реклама и продажба на „обучителни пакети“ инвеститорите са стимулирани да привличат нови участници. По-късно американските власти установяват, че OneCoin не е реална криптовалута, а стойността ѝ се определя изцяло от организаторите. По данни на правосъдието в САЩ, между 2014 г. и 2016 г. пирамидата е ощетила над 3,5 милиона души по света с повече от 4 милиарда евро.

Изчезването на Ружа Игнатова и присъдите за съучастниците

На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова отпътува от София за Атина и оттогава е в неизвестност. През юни 2022 г. тя бе включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци, като за информация за нея е обявена награда до 5 милиона долара. Въпреки версиите за нейното убийство или живот под чужда самоличност, нищо не е потвърдено. Междувременно други ключови фигури вече излежават присъди - съоснователят на OneCoin Карл Себастиан Грийнууд бе арестуван през 2018 г., призна се за виновен и през септември 2023 г. бе осъден в САЩ на 20 години затвор за присвояване на над 300 милиона долара.