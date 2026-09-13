Столтенберг посочи най-голямото поражение на НАТО
Най-срамният ден в историята на САЩ
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Най-срамният ден в историята на САЩ
След десет години работа като генерален секретар на НАТО
Отделят се повече пари за отбрана
Той отложи за утре срещата
Остри реакции на решението на Русия за договора за ядрените оръжия
Гореш анализ на войната в Украйна
Вучич обяви вчера, че на 17 и 18 август ще бъде в Брюксел
След края на мандата си Йенс Столтенберг ще поеме поста управител на Централната банка на Норвегия
Протоколът трябва да бъде ратифициран от парламентите на всички 30 държави членки
Отнася се за Швеция и Финландия
Турция все още очаква Швеция и Финландия да "променят позицията си" по отношение на ПКК
Джонсън подчерта необходимостта от избягване на „умората от Украйна”
Гръцко-турският спор датира от десетилетия, но в последните години се изостри
Каква цена е готов да плати Киев за мира, попита генералният секретар на НАТО
По-рано турският президент разговаря по телефона и с британския премиер Борис Джонсън
Финландия ще бъде много бързо приета в НАТО, ако пожелае
НАТО предупреждава Русия за сериозни последици
Отношенията на Алианса с Русия не са били толкова лоши от времето на Студената война
Мандатът му бе удължен до септември 2022-а, което оставя малко повече от година за съгласуване на приемник
Това обясни генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг