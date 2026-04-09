Атака с дрон уби мирен жител в Русия

Мирен жител е загинал при украинска атака с дрон в Краснодарския край на Русия през изминалата нощ, съобщиха Франс прес и ТАСС, позовавайки се на местните власти. Инцидентът е станал в село Саук Дере, разположено в Кримски район, северно от черноморския град Новоросийск.

По данни на регионалното ръководство атаката е нанесла поражения и е предизвикала паника сред местното население. Това е пореден случай на жертви при подобни удари на руска територия.

Мъжът е бил на балкона на жилищна сграда по време на нападението, когато е бил поразен от отломки от свален безпилотен летателен апарат. Информацията беше съобщена от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев в канала му в Телеграм.

По думите му части от унищожени дронове са паднали и в открити площи край град Кримск, както и в района на местно предприятие. Отломки са открити и в село Молдаванское, което показва мащаба на атаката и разпръсването на отломките в различни райони.

Властите продължават да оценяват щетите и да проверяват засегнатите зони.

