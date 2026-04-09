Жертва и ранени след руски удар в Украйна

Един човек е починал, а четирима са ранени при руска въздушна атака срещу село Балабине в украинската Запорожка област през нощта. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров в Телеграм, цитиран от Укринформ.

Ударът е част от серия атаки в региона, които са нанесли сериозни щети. Броят на жертвите се увеличава спрямо първоначалната информация.

„Един човек е загинал, а още четирима са ранени. Броят на жертвите в резултат на сутрешния удар на руските сили по Запорожка област нараства“, заяви Федоров.

В резултат на атаката са разрушени няколко частни къщи в Балабине, като щетите по жилищата са значителни.

По-рано беше съобщено, че руските сили са нанесли най-малко осем удара по Запорожка област. Първоначалната информация сочеше, че е пострадала само една жена, но впоследствие данните бяха актуализирани и потвърдиха по-тежките последици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com