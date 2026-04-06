Трагедия в Украйна! Цивилни убити при нов удар по Одеса

Руски удар по пристанищния град Одеса в на Черно море уби трима души, сред които и дете, при поредна нощ на насилие, съобщиха местните власти. Двама души са в тежко състояние след атаката, която отново е засегнала цивилни райони.

Нападението е част от серия от удари, които продължават вече повече от четири години от началото на руската инвазия. Случаят засилва опасенията за нова ескалация и за нарастващия брой жертви сред мирното население.

„В резултат на нощната вражеска атака са потвърдени трима загинали, сред тях дете", заяви ръководителят на военната администрация на града Сергий Лисак в публикация в Телеграм. По данни на украинските власти атаката е нанесла сериозни щети върху жилищни сгради, като отново е засегнала райони, в които живеят цивилни.

От началото на инвазията през февруари 2022 година Русия редовно използва дронове за удари по украински градове, като Киев обвинява Москва, че съзнателно атакува жилищни квартали и инфраструктура. Последните събития в Одеса допълнително изострят напрежението и подчертават риска за населението.

Паралелно с това украински удари са били нанесени и по територията на Русия. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че осем души, сред които две деца, са били ранени при масирани дронови атаки. По думите му са нанесени щети върху жилищни сгради и частни домове.

Размяната на удари показва, че конфликтът продължава да се разширява, като все по-често цивилни се оказват в центъра на бойните действия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com