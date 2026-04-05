Дронове удариха Одеса! Ранени и разрушения в жилищни блокове

Трима души са пострадали при нощна атака с дронове срещу Одеса, като двама от тях са настанени в болница. Това обяви началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в публикация в Телеграм, като потвърди, че ударът е нанесъл сериозни щети по жилищни сгради в града.

Най-засегнат е Хаджибейският район, където по данни на властите са повредени около 250 прозореца и 25 балкона на жилищни блокове. Още четири балкона са напълно разрушени. Въпреки пораженията електрозахранването и водата са възстановени, но подаването на газ остава временно прекъснато.

Допълнително напрежение предизвиква пожарът, избухнал в 5-етажна жилищна сграда след паднали отломки от свален дрон. Спасителните екипи са евакуирали около 20 души от сградата и са овладели огъня, предотвратявайки по-сериозни последици.

Атаката отново поставя под риск цивилното население в черноморския град, включително и значителната българска общност в региона. По официални данни в Одеска област живеят над 150 000 българи, като в самия град Одеса техният брой се оценява на между 50 000 и 60 000 души. Най-големи компактни български общности има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Местните власти предупреждават, че опасността от нови атаки остава висока, а жителите са призовани да следят сигналите за тревога и да се укриват своевременно.

