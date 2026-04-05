Дронове удариха руска рафинерия! Огнен ад край Нижни Новгород

Тежка атака с дронове разтърси една от ключовите енергийни точки на Русия, след като избухна пожар в рафинерията НОРСИ край Нижни Новгород. Съоръжението е сред най-големите в страната.

Огънят е обхванал части от комплекса след директен удар, а кадри и съобщения в социалните мрежи показват мащаба на инцидента.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди, че става дума за атака с дронове, като подчерта, че пожарът е избухнал именно в нефтопреработвателния завод. По думите му, освен индустриалния обект, са засегнати и електроцентрала, както и няколко жилищни сгради в района - сигнал за разширяване на ударите отвъд чисто военните цели.

По предварителна информация няма пострадали, но щетите тепърва се оценяват. Самият факт, че подобен обект е бил достигнат, поставя сериозни въпроси за сигурността на стратегическата инфраструктура в дълбочина на руската територия.

Рафинерията НОРСИ, собственост на Лукойл, се намира на около 430 километра източно от Москва и е четвъртият по големина нефтопреработвателен завод в страната - ключов елемент от петролния сектор.

