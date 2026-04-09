Джеда събра Рияд и Лондон! Ключови разговори за сигурност и икономика

Саудитският престолонаследник и министър-председател принц Мохамед бин Салман проведе среща с британския премиер Киър Стармър в Джеда, съобщи саудитската новинарска агенция СПА.

Разговорите преминаха в контекста на засилен международен интерес към региона и ролята на ключовите партньорства. Двамата лидери обсъдиха развитието на отношенията между Саудитска Арабия и Великобритания, както и възможностите за тяхното разширяване. Срещата подчерта стремежа за по-дълбоко сътрудничество в стратегически области.

В хода на разговорите беше направен преглед на дългогодишните връзки между двете страни, като акцент беше поставен върху бъдещото им развитие. Обсъдени бяха конкретни стъпки за укрепване на партньорството в различни сфери, включително икономика и сигурност.

Особено внимание беше отделено на последните регионални и международни събития, както и на отражението им върху стабилността и икономическата среда. Двете страни потвърдиха подкрепата си за усилията, насочени към укрепване на сигурността и устойчивостта в региона.

В срещата участваха и представители на двете държави, което подчерта значението на диалога и координацията по въпроси от взаимен интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com