Светите места в Йерусалим отново отворени. Край на пустите улици

Светите места в Стария град на Йерусалим отново отвориха врати за поклонници и посетители след седмици на ограничения заради войната в Близкия изток. Решението идва след обявеното временно примирие, което позволи на Израел да започне постепенно разхлабване на мерките.

Още от сутринта достъпът е възстановен, като около светините са разположени стотици полицаи. Очаква се постепенно връщане на живота в района, който доскоро беше необичайно пуст.

Сред отворените обекти са Джамията Ал-Акса, Западната стена и Църквата на Божи гроб - едни от най-свещените места за трите големи религии. В продължение на шест седмици достъпът до тях беше силно ограничен, включително по време на ключови празници като Великден и част от Пасха. Допускани бяха само малък брой духовници, а туристите и поклонниците липсваха.

Старият град, който обичайно е изпълнен с хора и търговска дейност, остана почти без живот през този период. Много магазини и сергии не отвориха, а икономическата активност рязко спадна.

Израелските власти предупреждават, че с възстановяването на достъпа ще има засилен трафик и строги мерки за сигурност. Очакват се задръствания и засилено полицейско присъствие около светите места.

От 06:00 часа тази сутрин в голяма част от страната е разрешено и нормалното провеждане на обществени събития. Ограниченията остават само в части от Северен Израел, северните райони на Голанските възвишения и района на Тел Авив.

Примирието между Иран и Съединените щати предвижда двуседмично прекратяване на бойните действия и временно отваряне на Ормузкия проток. Споразумението беше постигнато в последния момент, след предупреждения за възможна ескалация.

Въпреки това остава неясно дали договореността ще обхване и други фронтове в региона. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че споразумението включва и Ливан, но това беше отхвърлено от израелския премиер Бенямин Нетаняху и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Темата за достъпа до светите места предизвика напрежение още миналия месец, когато на латинския патриарх на Йерусалим не беше позволено да влезе в Църквата на Божи гроб за католическата Цветница. Впоследствие беше постигнат компромис за провеждане на богослужение с ограничен брой вярващи.

