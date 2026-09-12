Нова мистерия по случая Петрохан и фаталната хижа
Месеци след трагедията районът е под наблюдение, мотивите за смъртта са неясни
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Месеци след трагедията районът е под наблюдение, мотивите за смъртта са неясни
След примирието поклонници се връщат в Стария град при засилена охрана
Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от експлоатация
Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението
Тя направила покупки на обща стойност десетки хиляди долари
На плажа има само един пост със спасители, втори се очаква да бъде разкрит в началото на юли
В близко време там ще бъде монтирана и специална пътека за хора с увреждания
Това ще намали многократно времето за разглеждане на документите за нетрудоспособност
На 20 януари Тръмп издаде указ, който изисква засилена проверка за сигурност на всички чужденци, които искат достъп до САЩ
Тръмп се позовава на доклад на специалния съветник Робърт Хър
Bcичĸи клиенти на ЕОN LІGНТ и ЕОN FULL получават автоматично дocтъп дo цялото cъдъpжaниe включено в пакет ЕОN РRЕМІUМ
90 камери ще бъдат разположени в така наречения "малък ринг"
Страната ни за първи път не е на последно място по този показател
Според него причините са политически и е опит да се скрие как е управлявана институцията
Тексас получава най-много средства
Все още няма информация колко ще струва услугата
Публикувани са за обществено обсъждане промени в закона за етажната собственост
В мазетата на десетки заведения в страната, а и не само на заведения, проработиха "места за наши хора"
По данни на министерството на вътрешните работи
Знаел ли е министърът за отнетия достъп до класифицирана информация?