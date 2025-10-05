Извънредна мярка в Елените. Ограничават...

Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни.

Това се случва заради компрементираната инфрауктура в района на в.с. "Елените", силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи.

Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропускателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените" ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алърт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

