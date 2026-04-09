Акция в Турция! Близо 200 задържани след стрелба пред консулство

Турските власти задържаха 198 души при мащабна антитерористична операция, проведена след стрелбата пред консулството на Израел в Истанбул. Това съобщи правосъдният министър Акън Гюрлек в профила си в Х.

Акцията е обхванала десетки градове и е насочена към заподозрени за връзки с „Ислямска държава“. Разследването се разширява, след като нападението предизвика сериозно напрежение и рани полицаи.

Операцията е проведена в 34 от общо 81 окръга в Турция, включително Истанбул, Измир, Адана, Анталия, Диарбекир, Трабзон, Ван и Йозгат. По данни на министъра след стрелбата са образувани досъдебни производства срещу 273 души, като 198 от тях са задържани.

Акцията е насочена към предполагаеми връзки с „Ислямска държава“, като властите продължават да събират доказателства и да разширяват обхвата на разследването.

Инцидентът се случи във вторник на обяд в района Бешикташ в Истанбул, когато трима мъже откриха огън в близост до консулството на Израел. Последва престрелка с полицията, продължила около 10 минути.

Тримата нападатели бяха обезвредени, като един от тях почина от раните си. Двама полицейски служители бяха ранени по време на сблъсъка.

Турската прокуратура незабавно започна разследване, в рамките на което до момента са задържани общо 11 души, свързани с самата стрелба.

Министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи определи нападателите като „терористи“ и заяви, че един от тях е имал връзки с организация, която използва религията за свои цели. По информация на турски медии загиналият при престрелката е бил член на „Ислямска държава“.

