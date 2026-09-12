Акция в Турция! Близо 200 задържани след стрелба пред консулство
Властите удариха мрежа с връзки с „Ислямска държава“ след кървав инцидент в Истанбул
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Властите удариха мрежа с връзки с „Ислямска държава“ след кървав инцидент в Истанбул
Как ще реагират властите на случая
Говори премиерът Главчев
Почетният генерален консул Максим Бехар бе отличен от доайена на Дипломатическия корпус в България за своя принос в развитието на двустранните отношен...
Докладът от проверката е изпратен до Инспектората на Министерство на правосъдието
Заради изгонените дипломати нямало хора, които да обработват документите
Причината е обявяването днес за персона нон грата на 14 служители на мисията ни
Очаква се Русия да закрие консулството си в Русе
Министерският съвет прие решение за назначаването на Йордан Бочков за почетен консул
Относно ресторанти и заведения, засега вдигането на карантината е малко вероятно
Помещенията на консулската служба имат голяма и просторна чакалня
Приемното време е от понеделник до петък от 9.00 часа до 12.30 часа
Турските власти са предприели мерки по сигурността в консулството на Германия в Истанбул заради протестите срещу резолюцията на Бундестага за арменски...
Втори ден германското консулство в Турция остава затворено. Днес врати не отвори и немското училище в Истанбул. Вчера стана ясно, че има заплаха за си...
Генералното консулство на Германия и германското училище в Истанбул са затворени днес заради терористична заплаха. Консулството посочва в имейл до гер...
Турция е отговорила на решението на София да обяви турски консул за персона нон грата с изгонване на българския дипломат Зорница Петрова Апостолова, к...
Алпер Акташ (вдясно) на посещение в Джебел
Правителството даде съгласието си в Пловдив да бъде открито почетно консулство на Република Молдова. Консулският му окръг ще обхваща територията на об...
Кървав понеделник преживя Турция. Две жени откриха огън срещу консулство на САЩ в Истанбул, а в няколко други атаки срещу турските сили за сигурност з...
Правителството даде съгласие за откриване на консулство на Ислямска република Афганистан в България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице,...