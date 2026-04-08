Важно разкритие от Тръмп. Вижте кой натисна Иран за примирието

Геополитическият пъзел около примирието между САЩ и Иран започва да се подрежда, след като американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо признание. Според него Китай е изиграл ключова роля за започването на преговорите. В телефонен разговор с Франс прес той заяви, че има информация за участие на Пекин в натиска върху Техеран да седне на масата за преговори.

От китайска страна сигналите също не закъсняха. Говорител на посолството на Китай във Вашингтон потвърди, че страната активно е работила за прекратяване на конфликта още от самото начало. По думите му Пекин подкрепя всички усилия, насочени към мир, и настоява страните да използват момента за диалог и бързо прекратяване на бойните действия.

Тази роля не е прецедент. Китай вече демонстрира амбиции да бъде глобален посредник, след като през 2023 г. изигра решаваща роля за сближаването между Иран и Саудитска Арабия.

Иран - примирие, но с предупреждение

Докато дипломатическите усилия излизат на преден план, Техеран изпрати ясно послание - примирието е временно и условно. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ако атаките срещу страната бъдат прекратени, въоръжените сили ще спрат отбранителните си операции.

Той подчерта още, че Иран ще координира безопасното преминаване през Ормузкия проток по време на примирието и че се разглежда американско предложение от 15 точки. Според него Вашингтон вече е приел общата рамка на ирански план от 10 точки като основа за преговори.

Историческа победа - твърдата линия на Техеран

Паралелно с дипломатичния тон, иранските власти демонстрираха и твърда позиция. В официално изявление Върховният съвет за национална сигурност обяви, че почти всички цели на войната са постигнати и че страната е поставила противника в състояние на „историческа безпомощност и трайно поражение“.

Същевременно бе подчертано, че разговорите със САЩ ще се проведат в Исламабад и ще включват ключови условия от страна на Иран - контрол върху Ормузкия проток, прекратяване на атаките, изтегляне на американски сили от региона, компенсации, вдигане на санкциите и размразяване на активи.

В изявленията се съдържа и още по-чувствителен момент - твърдение, че САЩ принципно са приели правото на Иран да обогатява уран, което може да се окаже ключов фактор за бъдещите преговори.

Оръжията остават на спусъка

Въпреки договореното спиране на огъня, Техеран отправи директно предупреждение. Властите заявиха, че армията остава в пълна готовност и че всяка грешка от страна на противника ще бъде посрещната с „пълна сила“.

Това показва, че макар напрежението временно да е овладяно, ситуацията остава изключително крехка. Примирието изглежда по-скоро като пауза в конфликта, отколкото като трайно решение, а зад кулисите вече се води много по-голяма игра - за влияние, ресурси и ново геополитическо разпределение на силите.

