Буря в Израел заради примирието на САЩ с Иран

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид отправи остри критики към премиера Бенямин Нетаняху след новината за двуседмичното примирие между САЩ, Иран и Израел, определяйки го като „политическа катастрофа“.

„Никога в нашата история не е имало такава политическа катастрофа. Израел дори не беше на масата, когато се вземаха решения, засягащи същността на нашата национална сигурност“, написа Лапид в публикация в социалната мрежа Х.

По думите му израелската армия е изпълнила всички поставени задачи, а обществото е показало „невероятна устойчивост“, но политическото ръководство е претърпяло провал.

„Армията направи всичко, което се искаше от нея, обществото показа невероятна устойчивост, но Нетаняху се провали политически, провали се стратегически, не постигна нито една от целите, които сам си постави“, заяви Лапид.

Критиките идват на фона на по-широко недоволство сред опозиционните партии в Израел, които подкрепят военните действия срещу Иран, но остро критикуват начина, по който се управлява конфликтът.

Ударите не спират - напрежение в Ливан въпреки примирието

Паралелно със политическия скандал, бойните действия в региона продължават. Израел е нанесъл удари в южната част на Ливан, като част от атаките са били насочени към райони около крайбрежния град Тир, съобщава държавната агенция на страната.

Жилищна сграда е била поразена рано сутринта, при което са загинали четирима души. При отделен удар с дрон е атакуван автомобил, като не е ясно кой е бил целта.

Израел е ударил и пост на парамедици, свързан със структура на движението Хизбула.

Според Нетаняху сблъсъците продължават, защото Ливан не е част от договореното примирие между Вашингтон и Техеран. Това обаче противоречи на информация, разпространена от Пакистан, който играе ролята на посредник в споразумението.

Към момента Хизбула не е излязла с официална позиция по последните събития, а напрежението в региона остава високо въпреки обявеното временно примирие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com