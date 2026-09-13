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Учени: Разлом срути "Ораново"

Учени: Разлом срути "Ораново"

София. Никой не е могъл да предвиди трагедията, при която загинаха четиримата миньори в мина "Ораново". В основата на случилото се е разлом, за който...

02 октомври | 19:08
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