Вечерен навик съсипва съня ни

Липсата на сън и вечерното скролване в телефона се превръщат във все по-сериозен проблем за много хора, особено в периоди на стрес. Експеримент показва, че дори сравнително малка промяна - спиране на телефона преди лягане, може да доведе до осезаеми подобрения в съня, концентрацията и психичното състояние, съобщава Bulgaria ON AIR.

След години на недоспиване, засилено от родителство, стрес и здравословни проблеми, майка решава да направи 30-дневно предизвикателство: да не използва телефона поне 90 минути преди сън. Преди това сънят ѝ често е ограничен до около пет часа на нощ, а честото събуждане и вечерното скролване допълнително влошават състоянието ѝ.

Още в първите дни от промяната започват да се появяват резултати - по-добър сън, повече енергия и по-добър фокус през деня.

Ето какво се променя и как успява да го постигне:

Създава ясен план

За да ограничи изкушението, тя налага ограничения на приложенията (социални мрежи, имейл, новини) след 20:30 ч. и активира "режим за сън" в 21:00 ч. Освен това започва да оставя телефона в друга стая и да отчита напредъка си, като отбелязва всяка вечер без използване на устройството.

Променя първоначалния си план

Първоначално държи телефона напълно далеч, но впоследствие прави компромис, за да използва приложения за медитация. Вместо това го оставя извън обсега и зрението си, което се оказва работещ баланс.

Подобрява съня и концентрацията

Само след няколко дни започва да спи поне по шест часа на нощ. Макар и не идеално, това води до по-добър фокус и по-малка умора през деня.

С подобряването на съня намалява и нуждата от кафе - от три чаши дневно до две, без спад в енергията.

Спира зависимостта от добавки

Постепенно намалява приема на мелатонин и установява, че може да заспива бързо и без него, като същевременно се чувства по-малко замаяна на следващия ден.

Подобрява психичното си състояние

Повече сън води до по-ясно мислене и по-добро справяне със стреса. Намалява и навикът да следи постоянно негативни новини, което допълнително подобрява състоянието ѝ.

Намалява времето пред екрана

Ограничаването на телефона вечер води до по-малко използване и през деня - до около час дневно, значително по-малко от предишните нива.

Връщане на полезните навици

Свободното време вечер започва да се запълва с четене на книги, което не само замества телефона, но и подпомага по-лесното заспиване.

Въпреки че спирането на телефона преди сън не решава всички проблеми, резултатите показват, че това е ефективна стъпка към по-добър сън и по-ниски нива на стрес. Експериментът потвърждава и препоръките на специалистите, че качественият сън е ключов за здравето, паметта и ежедневната продуктивност.

Освен това опитът показва, че успехът зависи от индивидуалния подход - избор на подходящо време без телефон, създаване на алтернативни навици и последователност в прилагането им.

