Защо някои хора са магнит за комарите
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
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Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
Ще почиства природата и ще лекува рак
Отчетени са най-високите нива на въглероден диоксид за последните 23 милиона години
Разработката ще помогне за производството на веганска храна
Канбера. Австралийският сенат отмени таксата, която предприятията в страната плащат за емисии на въглероден диоксид. Решението беше поискано от премие...