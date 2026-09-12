4 неочаквани неща, които съсипват Wi-Fi сигнала у дома
Оказва се, че не само стените са проблем – дори аквариумът и микровълновата могат да отслабят безжичната връзка
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Оказва се, че не само стените са проблем – дори аквариумът и микровълновата могат да отслабят безжичната връзка
3D мапинг видеоклип на Мартина Табакова - „Аквариум“ от „Карнавалът на животните“ от Сен-Санс
Прокуратурата в Бразилия започва проверка във връзка със смъртта на около 10 000 риби, които е трябвало да бъдат преместени е огромен сладководен аква...
Варна. Умряха 90% от змиорките, които митничарите спипаха в багажа на двама китайци вчера. В Аквариума във Варна, където бяха транспортирани заловенит...
Варна. Със съдействието на варненските народни представители от ПП ГЕРБ входът за Аквариума в морската столица ще бъде безплатен на Никулден – 6 декем...
Бургас. 42 аквариума с екзотични риби и други морски обитатели ще има в гигантския океанариум в Бургас. Залата, предвидена за делфинариум, пък ще бъде...