Ново измерение на класическата музика

На 1 септември 2025 г. за първи път се представен музикалният видеоклип „Аквариум“ – част от емблематичната фантазия „Карнавалът на животните“ на Камий Сен-Санс, в аранжимент за пиано. Проектът използва най-съвременната технология 3D мапинг, за да съчетае класическа музика и дигитални визуални ефекти в нов културен продукт, достъпен за световната публика.

Изпълнението и идеята е на именитата пианистка Мартина Табакова, носител на редица престижни отличия, сред които „Музикант на годината“ на БНР (2020 г.) и „Златно перо“.

Видеото съчетава виртуознотост в завладяваща дигитална среда – 3D кадри на морски обитатели се проектират върху рояла, създавайки илюзия, че инструментът оживява. Зрителят усеща из;яло хармонично и плавно потапяне в морските дълбини, където музика и визуално изкуство се сливат в едно безбрежно синьо море.

Худежиственият контекст на клипа е по повод 190 години от рождението на Камий Сен-Санс (1835–1921), като се отдава почит на композитора чрез представяне на неговата творба по оригинален и водерен начин.

През юни т.г. всички 14 пиеси от „Карнавалът на животните“ бяха изпълнени на 4 ръце от Мартина Табакова и Георги Черкин в концертна зала „Сливен“, което подготви публиката за този новаторски проект.

В клипа Мартина Табакова е във впечатляващата рокля Aurelia на българската марка, добила слава Caviar Couture и дизайнерката Десислава Тошева, представена наскоро на Филмовия фестивал в Кан. „Течните рокли“ от „водната колекция“ на марката вече спечелиха вниманието на Холивуд.

