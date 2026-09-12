България влиза в AI надпреварата. София събра учени от 9 държави
Иван Василев обяви амбицията страната ни да стане регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни технологии
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Иван Василев обяви амбицията страната ни да стане регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни технологии
Академии за млади лидери в 6 града
ИТ секторът вече не чака да му подготвят кадри с дипломи, а си ги обучава сам. Това стана ясно от думите на шефа на Българска стопанска камара Божидар...
София. Православната Църква отбелязва днес паметта на светите Три Светители – това са тримата велики отци и учители на православната вяра и стълбове н...