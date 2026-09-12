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Бизнесът си отваря академии

Бизнесът си отваря академии

ИТ секторът вече не чака да му подготвят кадри с дипломи, а си ги обучава сам. Това стана ясно от думите на шефа на Българска стопанска камара Божидар...

19 март | 19:11
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