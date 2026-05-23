Краят на май носи истински пробив за тези зодии

Шест зодиакални знака ще влязат в кръга на любимците на съдбата до края на май 2026 г., според астролога Хелена Хатор. Мощните енергийни промени, започнали още през първата половина на месеца, ще донесат на тези знаци важни събития, решения и нови посоки. За едни промяната ще бъде свързана с личния живот, за други - с кариерата, финансите или вътрешното усещане за сигурност. Според прогнозата след този период животът им може да започне да изглежда по съвсем различен начин.

Близнаци

До края на май Близнаците ще бъдат сред най-силно подкрепените знаци. В момента в техния знак е концентрирана голяма енергия - продължава техният астрологичен сезон, а Меркурий и Уран засилват мисленето, бързите решения, неочакваните събития и готовността за промяна. Това може да им донесе повече мотивация, увереност и усещане, че най-после имат сили да направят важна крачка.

Финансовата сфера също изглежда активна. Юпитер продължава да отваря възможности за печалби и растеж на доходите, а Венера допълнително засилва темата за парите и личната стойност. Затова Близнаците могат да видят развитие там, където досега са чакали резултат. Периодът е подходящ за постижения, по-голяма видимост и важни контакти.

Телец

Втората половина на май носи на Телците усещане за обновление и постепенно връщане на силата. Марс остава в техния знак до края на юни и ще им помага да действат по-смело, по-решително и с повече доверие в собствените способности. Това е време, в което Телците могат да излязат от пасивност и да поемат инициативата там, където дълго са отлагали.

Промените при тях ще засягат най-вече дома, семейството и вътрешното усещане за стабилност. Някои Телци може окончателно да се отдалечат от токсични хора, а други да получат неочаквана финансова подкрепа или нов източник на доход. Този процес няма да приключи рязко с края на май - късметът може да продължи да работи в тяхна полза и след това.

Рак

За Раците началото на месеца може да е било по-напрегнато, но втората му половина постепенно обръща посоката. Според Хатор предстои по-светъл и благоприятен период, в който Венера навлиза в Рак и засилва привлекателността, самочувствието и желанието за лична промяна. Това може да се прояви както във външния вид, така и в начина, по който Раците започват да гледат на себе си.

Юпитер също остава в Рак до края на юни и носи възможности за растеж, финансово подобрение и изпълнение на важни желания. Раците ще се чувстват по-уверени и по-забележими, а около тях може да се появи шанс, който отдавна очакват. Важно е да не се връщат към старите страхове, а да приемат вниманието и подкрепата, които идват към тях.

Водолей

Водолеите влизат в период на изненади и вътрешни размествания. Ретроградният Плутон в техния знак може да донесе сериозни промени, неочаквани обрати и по-дълбоко осъзнаване на това кои хора и ситуации вече не им помагат. Това няма непременно да бъде лесен процес, но може да се окаже освобождаващ.

До края на май Водолеите ще започнат да гледат по-трезво на обкръжението си. Те постепенно ще се дистанцират от хора, които задържат развитието им или пречат на професионалния им път. Освободеното пространство може да бъде запълнено от нови контакти, перспективни проекти и по-добри възможности. Пълнолунието на 31 май допълнително може да отвори тема за пари и допълнителни доходи.

Стрелец

Стрелците може да са преминали през период на умора, колебания и емоционално напрежение, но до края на май обстановката започва да се променя. Според Хатор шансът за подобрение на финансовото състояние става по-осезаем, особено чрез пасивни доходи, допълнителни източници на приходи или по-добра организация на вече съществуващи възможности.

Вътрешната промяна при Стрелците ще бъде също толкова важна, колкото и външната. Те постепенно ще започнат да се чувстват различно - по-свободни, по-уверени и по-готови да излязат от старите модели. До края на месеца мнозина може да усетят, че вече не гледат на живота по същия начин. При правилна нагласа този период може да ги изведе на по-високо ниво.

Риби

За Рибите идва време за действие, видимост и важни начинания. Ако дълго са чакали подходящ момент за промяна, според астрологичната прогноза втората половина на май им дава такъв шанс. Това е период, в който не бива да стоят в сянка, особено ако имат идеи, проект или професионална цел, която се нуждае от повече внимание.

Комуникацията, социалните мрежи, самопредставянето и активните контакти ще бъдат особено важни. Рибите може да попаднат в полезрението на хора, които могат да повлияят на кариерата и бъдещото им развитие. Всяка стъпка, свързана с работа, нов проект или по-смело заявяване на способностите им, може постепенно да промени посоката на живота им към по-добро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com