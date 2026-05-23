Андреа прежали Кубрат! Новата любов

Нова любов разтуптя сърцето на Андреа! След дългогодишната си бурна връзка с боксьора Кубрат Пулев певицата отново сияе, а до нея вече стои друг мъж – красивият цигулар и музикант Виктор Самсонов.

Двамата за първи път се появиха официално като двойка по време на първата самостоятелна изложба на Андреа в началото на май – специална вечер, в която певицата показа свои картини, вдъхновени от различни емоционални периоди в живота й. По време на събитието екипът на „България Днес“ забеляза, че Виктор не се отдели от ангелогласната дама нито за миг – усмихнат, внимателен и постоянно окуражаващ любимата си.

„Да, влюбена съм в живота. Влюбена съм в това, че оцелях“, призна Андреа в подкаста на плеймейтката Нора Недкова същата вечер.

На въпрос на водещата как Виктор би описал русокосата си половинка само с три думи, той отвърна без колебание:

„Кралица. Войн. Артист“.

Между двамата влюбени има силна близост и химия. Самият Самсонов призна, че зад образа на гласовитата певица се крие много дълбока личност:

„Андреа е много искрен, истински артист, емоционален и съдържателен човек“.

Отношенията между певицата на хита „Неблагодарен“ и музикантът са започнали, когато и двамата са преминавали през трудни моменти и взаимно са си помогнали да се изправят по-силни и да съхранят себе си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com