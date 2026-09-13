Шок в центъра на Пловдив: Мъж се движи като зомби насред оживен булевард
В крайна сметка младият мъж колабира между паркирани автомобили и губи съзнание
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В крайна сметка младият мъж колабира между паркирани автомобили и губи съзнание
Джасвин Сангха беше обвинена, че е осигурила наркотика на актьора, който почина от свръхдоза
За първи път у нас се води такова дело
Трима са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми
Когато "слонската упойка" се приеме от човек, се стига до състояние на кома или хората падат на земята и стоят безмълвни дълго време
Нови разкрития от началника на отдел „Борба с наркотрафика” в агенция „Митници” Стефан Бакалов
Окръжният прокурор на Плавен с последни данни
53-годишен мъж е привлечен в качеството си на обвиняем за държане на високорисково наркотично вещество
Силиконката беше задържана в понеделник, а след това пусната от ареста
В страната ни се разпространява нов синтетичен наркотик
Наркотикът е изумил учените заради зависимостта, която предизвиква
Средно един човек прекарва 336 часа в целувки
Дрогата е била в пакетчета, скрита под дъски
Полицията в Шри Ланка се натъкна на хероин, възлизащ на 6,6 милиона евро. Рекордната пратка бе открита на борда на ирански риболовен кораб и се смята...
Наркотикът, който вчера бе открит в колата на полицейски шеф в Монтана, най-вероятно е подхвърлен. Това е една от версиите, по която работи полицията,...
Лято е - част от децата ни са навън, сред природата, други са отново вътре, пред екрана, във виртуалния свят. Продължават да ми задават един винаги а...
Португалската полиция конфискува1,15 тона кокаин. Наркотикът е открит на борда на платноход на Азорските острови, съобщават световните агенции. Рекор...
В "Астън Вила" го загазиха здравата. 36-годишният готвач на клуба Антонио Вентура е бил арестуван от полицията в Бирмингам заради притежание на хероин...
Козлодуй. Модерна лаборатория за отглеждане на канабис бе открита от полицията в центъра на Козлодуй. Тя се помещава в избено помещение на блок. Вчер...
Благоевград. Полицаи арестуваха гърци и българин заради притежание на наркотично вещество край границата с южната ни съседка. В района на ГКПП – Кулат...