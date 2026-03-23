В ново шоу: Цитиридис раздава пари на хора по улицата

Ново шоу анонсира Николаос Цитиридис по време "Като две какпи вода".

Цитиридис се появи между изпълненията и каза: "Имам нова работа"!

От плаката, който носеше, стана ясно, че предаването ще се казва Smart face. Цитиридис уточни, че ще обикаля различни градове и ще раздава различни парични награди, като най-голямата ще е 10 000 евро.

Преди малко в профила си Николаос пусна този пост: "SMART FACE идва в България тази пролет в ефира на NOVA! Николаос Цитиридис излиза на улицата, за да раздава пари на случайни хора, които се впускат в предизвикателството. Следете страниците ни, за да разберете кога ще бъде във Вашия град".

Продуцент е Маги Халваджиян.

Рачков пък се пошегува: "Щом арменци взеха да дават пари на гърци, които да ги дават на българи, краят е близо", и заяви, че има нужда да отиде на църква.

Много е вероятно да става въпрос за телевизионния игрови формат, в който традиционният куиз модел е обърнат наопаки. Той е дело на израелския продуцент Одед Менаше и разпространяван от Dori Media Group. Вместо участникът сам да отговаря на въпросите, той трябва да избере случаен човек от улицата, който да даде правилния отговор вместо него. Ако избраният човек се справи, играта продължава и се печелят пари, но при грешка всичко приключва.

Идеята на предаването не е кой знае най-много, а кой най-добре преценява хората – кой изглежда информиран, уверен или способен да отговори правилно. Именно тази комбинация от психология, късмет и живи реакции прави формата динамичен и забавен.

