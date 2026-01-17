Нана Гладуиш разтърси с признание! "Стискайте ми палци" ВИДЕО

Разтърсващо признание направи телевизионната звезда Нана Гладуиш. За трети пореден път емблематичната бивша водеща на „Съдебен спор“ съобщи, че е диагностицирана с рак, след като биопсия на малко кожно образувание е показала злокачествен резултат.

„Преди няколко седмици отидох на лекар заради едно малко нещо, което ме дразнеше. Всички мислеха, че е почти нищо, но се оказа рак на кожата. Хванато е навреме и лекарите казват, че е под контрол“, разкри Гладуиш в Instagram.

По думите ѝ туморът се намира в горната част на главата.

Думите ѝ звучат тежко, но са изречени с увереността на човек, който вече неведнъж е преминавал през изпитанията на болестта.

Нана призна, че се чувства виновна заради подценяването на слънцезащитата през годините.

„Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за това, но аз никога не съм използвала крем. В детството си бях постоянно по палатки, под силното слънце. Единствената ми защита беше тениска отгоре“, споделя водещата, която направи разкритието спонтанно на паркинга на болница в Маями.

С усмивка, примесена с тъга, тя си спомня как изгарянето някога ѝ се е струвало нещо напълно нормално. „Намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине. Сега разбирам, че последствията могат да бъдат сериозни“, признава Нана.

Лекарите са я посъветвали оперативната намеса да бъде отложена заради предстоящо пътуване до Колумбия. „Ще трябва да изрежат малко, но ми казаха да го направя след това. Така че стискайте ми палци на 29 януари“, обърна се тя към своите последователи.

С посланието си Гладуиш не търси съжаление, а отправя силно предупреждение. „Пазете се и не подценявайте защитата. За разлика от други онкологични заболявания, ракът на кожата може да бъде предотвратен в много висок процент“, подчертава тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com