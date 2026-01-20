Лошо. Какво сполетя Нана Гладуиш

Телевизионната звезда Нана Гладуиш съобщи, че за трети път в живота ѝ е диагностициран рак — този път рак на кожата, открит при рутинен преглед на малко кожно образование, пише Edna.bg.

Нана сподели в социалните мрежи, че преди няколко седмици е забелязала малко образувание в горната част на главата си, което ѝ е създавало дискомфорт. Първоначално очакванията били, че това е безобидна кожна промяна, но резултатите от биопсията показали, че става дума за злокачествено образование — рак на кожата.

Тя уточни, че диагнозата е поставена навреме и според лекарите всичко е под контрол. Операцията за отстраняване е планирана за 29 януари 2026 г., след което се очаква пълно лечение.

В своята публикация Нана сподели, че не иска да търси съжаление, а по-скоро да отправи важно послание към хората за значението на ранната диагностика и предпазната грижа за кожата. Тя призна, че никога не е използвала редовно слънцезащитни средства, въпреки че това би могло да помогне в предотвратяването на подобни образувания.

„Не искам да се жалвам […] просто искам да кажа на всички — не подценявайте себе си и грижата за кожата“, написа тя, призовавайки феновете си да бъдат внимателни и отговорни към здравето си.

Това е трети път, в който Нана е диагностицирана с рак. През годините тя вече е преминала през тежки битки с онкологично заболяване, включително рак на гърдата, който успешно е преодоляла.

