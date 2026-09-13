България пред нов външен дълг до 3,8 млрд. евро
Налага се заради стартиран свръхдефицит
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Налага се заради стартиран свръхдефицит
Системата вече не се издържа сама
Стефан Белчев от „Прогресивна България“ обясни, че таванът е максимален лимит, а парите ще се използват според нуждите и пазарните условия
Финансовият министър обясни, че държавата трябва да поеме авансово плащанията, преди средствата от Брюксел да влязат в бюджета
Депутатът жегна финансовия министър
Относно външния дълг на страната
1,5 млрд. еврооблигации бяха пласирани вчера
Като финансов министър ще трябва да реши въпроса с помощите за пострадалите от пандемията бизнеси
Премиерът е на инспекция във Варна
Финансовият министър: ЕК ни поздрави за най-добрата емисия на дълг през 2020 г.
Става въпрос за две емисии ДКЦ с матуритет съответно 10 и 30 години
175,1 млн. евро е намалението на дълга
Брутният външен дълг на страната е спаднал до 5,4181 млрд. евро
Външният дълг на африканската страна възлиза на 4,7 милиарда долара
Цялата ми енергия ще се насочи върху промяна на тези фискални правила от миналото", посочи Салвини
Брутният външен дълг в края на януари е 33,85 млрд. евро (73% от БВП), което е с 239,2 млн. евро по-малко спрямо края на 2015 г., обявиха от БНБ. Спря...
Справка на БНБ сочи, че външният дълг на страната от началото на годината до края на август, е намалял с 4 милиарда евро. В края на август 2015 г. бр...
Брутният външен дълг в края на март е 39,38 млрд. евро, което е с 387 млн. евро по-малко спрямо края на 2014 г., обявиха от БНБ. За година обаче дългъ...
Брутният външен дълг в края на 2014 г. е 39,55 млрд. евро (94,3% от БВП), което е с 2,63 млрд. евро (7,1%) повече спрямо края на 2013 г., обявиха от Б...
София. "Ние подписваме един празен чек за 8 милиарда евро", заяви депутатът Румен Гечев от БСП по повод обявения вчера правителствен договор за нов дъ...