Краят на една легенда! Световен гигант обяви невиждани съкращения, 50 000 на улицата
Германски звяр свива заводи и модели
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Германски звяр свива заводи и модели
Системата вече не се издържа сама
Компанията се преструктурира, започва масови съкращения
Вече не сме инвестиционна дестинация за евтина работна ръка, а за добри експерти и развитие
Какви ще бъдат те
Технологичният гигант буксува
Банката ще се преструктурира
Страната ни се присъединява към още един механизъм по пътя към еврозоната
Работодатели настояха за промяна на ръководството и преструктуриране на НЕК
Фонд "Земеделие" покрива до 75% от разходите с пари по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.
Японците искат да намалят влиянието на френската компания в алианса
С 12 млн. лв. ще намалеят дълговете на добричкото ВиК в резултат на преструктуриране на дружеството от ЕООД в ООД, съобщи управителят му инж. Петър Ка...
Не одобрявам начина, по който беше поднесено решението за реформи в МВР - без диалог. Против опитите за деморализация на служителите на ведомството съ...
София. Както е структурирано БДЖ, никой не може да го спаси, коментира пред БНТ транспортният министър Ивайло Московски. Трябва да бъде рестартирана п...
София. Националният център по наркомании се закрива, не премества, и то без финансова и здравна обосновка. Това е позицията на самата здравна институц...
Русе. Идеята ни е да преструктурираме "Напоителни системи" и да го разделим на две, като отделим двете дейности, които са несходни една с друга. Това...