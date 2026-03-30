Пълен обрат с електрическите коли на старо

Употребяваните електрически автомобили дълго време имаха проблем, тъй като търсенето им беше минимално, но сега това се променя и техните продажби се ускоряват под ефекта на повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Иран. Това става ясно от анализ на агенция Reuters, който изследва няколко онлайн платформи за продажби на превозни средства втора употреба.

Според Европейската комисия конфликтът, който започна на 28 февруари, доведе до средно увеличение на цените на бензина с 12% (данни, актуализирани към 16 март). Този скок на цените на помпата сега тласка шофьорите да обмислят закупуването на електрически автомобил, ако е възможно втора употреба.

Пазарът втора употреба има две очевидни предимства, в допълнение към ограничаването на въздействието на увеличението на горивата - незабавна наличност и покупна цена с около 40% по-ниска от тази на новите. Френският дистрибутор Aramisauto, например, посочва, че делът на продажбите се е удвоил, от 6,5% до 12,7%.

От друга страна, търсенията на бензинови и дизелови превозни средства са намалели съответно от 34% на 28% и от 14% на 10%. Сравнима тенденция не беше наблюдавана от 2022, когато войната в Украйна предизвика допълнителен скок на цените на горивата.

„Веднага след като цената на горивото надхвърли 2 евро на литър, това оставя незаличима следа в съзнанието на хората. Наблюдаваме значително увеличение на интереса към сайта, което се превръща в поръчки за електрически и хибридни превозни средства", коментира управляващият директор на Aramisauto - Ромен Бошер.

Увеличението е още по-силно в Германия, където порталът mobile.de показва тройни търсения, от 12% на 36%, докато дилърите получават 66% повече заявки за употребявани електрически автомобили, пише "Аутомедия".

„Интересът към електрическите превозни средства вече се увеличаваше преди последните събития. И случилото се в Иран само увеличи тази тенденция“, обясни Кристиан Гизи, главен изпълнителен директор на холандския портал OlxOlx.

