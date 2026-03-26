Ето ги автомобилите втора ръка с най-евтина поддръжка

Ако искате да купите употребяван автомобил с двигател с вътрешно горене, трябва да вземете предвид и разходите за поддръжка, особено в периоди на високи цени на горивата. Германският автомобилен клуб ADAC посочи 30-те употребявани автомобила с най-ниски разходи за поддръжка, пише "Аутомедия".

Особено в периоди на високи цени на горивата, обаче, трябва да обърнете внимание на разходите за поддръжка. Затова и класацията на ADAC дава сериозен ориентир за тези, които подготвят покупката на автомобил. Тя е насочена към всички, които все още не искат електрически автомобил и търсят евтина кола с двигател с вътрешно горене.

Трябва да се уточни, че в случая не са взети предвид покупната цена и загубата на стойност с течението на времето, което по същество са най-големите разходи. В случая става въпрос за употребявани автомобили на три години, които вече са претърпели най-голяма загуба на стойност.

Основни разходи включват:

• Оперативни разходи (разходи за гориво, разход на масло, AdBlue, грижа за превозното средство и др.)

• Фиксирани разходи (данъци, застраховки)

• Разходи в сервиз (технически преглед, обслужване, смяна на гуми).

Топ 10 на автомобилите с най-евтина поддръжка

Dacia Sandero TCe 100 ECO-G (LPG) - 318 евро

Mazda 2 хибрид - 325.47 евро

Skoda Scala 1.0 TSI - 332.48 евро

Dacia Sandero Stepway TCe 100 ECO-G (LPG) - 335 евро

Тoyota Aygo - 336.65 евро

Seat Arona 1.0 TSI - 337.74 евро

Skoda Fabia 1.0 MPI - 338.26 евро

Skoda Fabia 1.0 TSI - 338.34 eвро

Seat Ibiza 1.0 TSI - 338.78 евро

Skoda Kamiq 1.0 TSI - 339.27 евро

Защо Dacia Sandero LPG e ненадминато евтина

Лидерът в класацията Dacia Sandero излиза само 318 евро на месец и напълно оправдава репутацията си на най-евтиния автомобил на пазара. Това, което допринася за ниските разходи, е типът задвижване на Dacia Sandero. Версията TCe 100 Eco-G е проектирана за евтино гориво от втечнен петролен газ (LPG). Ако винаги се използва с LPG, разходите за гориво са значително по-ниски от тези при конвенционално задвижваните конкуренти.

По-големите коли също могат да бъдат евтини

Голяма брой модели на VW Group намират място в първите 30 в класацията. Тези превозни средства се продават под различни марки, чиято основа е една и съща. Независимо дали става дума за VW Polo, Škoda Fabia или Seat Ibiza до малко по-високите модели Seat Arona и Škoda Kamiq - използва се същата технология, с идентични компоненти под ламарината, като същите двигатели. Разходите затова се различават само минимално. Ако един е евтин за поддръжка, така са и неговите техническите братя.

Фактът, че в списъка са включени основно микро и малки автомобили, не би трябвало да изненадва. Но там попадат и по-големи модели, като VW Taigo, Škoda Scala или VW Golf Variant. Затова има и автомобили, подходящи за семейства, с ниски разходи за поддръжка.

