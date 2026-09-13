Свръхдефицитът може да приключи бързо, ако държавата овладее разходите
Икономистът Петър Ганев посочва, че сегашният проблем не е срив на приходите, а раздута разходна част
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Икономистът Петър Ганев посочва, че сегашният проблем не е срив на приходите, а раздута разходна част
Депутатът от „Прогресивна България“ заяви, че данните за инфлацията и дефицита са били манипулирани заради еврозоната
Касае етикетите на стоките
Заради обработката на отпадъците
Предстои наказателна процедура, каза министърът на околната среда и водите
Не сме въвели изцяло европейските правила за борба с тероризма
Имаме наказателна процедура - глоби, че не отделихме 100 млн. за общините за чистотата на въздуха, каза Емил Димитров
Държавите в ЕС бяха задължени да въведат общностните правила в националното си законодателство до 27 декември 2016 година...
Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу правителството на Гърция. Това поискаха депутатите в декларация срещу блокадата на граница...
Най-после добри новини от ФИФА и за ЦСКА. В официално писмо до Българския футболен съюз Дисциплинарната комисия на ФИФА обяви, че замразява налаганет...
Държавата си направи дружество в нарушение на законите, ВАС осъди ДКЕВР на първа инстанция Как се прави енергийна диверсификация? Това е въпрос, на...
Брюксел. Да се даде незабавен достъп на хората и фирмите до влоговете им в КТБ до гарантирания размер от 196 хил. лв., поиска Европейската комисия. ЕК...
Еврокомисията настоява да бъде предоставен незабавен достъп на вложителите до средствата им
Заради "Южен поток" ни спират 90 млн. евро за кметовете
София. "Делян Добрев каза, че ще изпрати писмо до ЕК, за да пита дали има наказателна процедура за "Южен поток", не, такава няма". Това заяви пред жур...
Брюксел. Европейската комисия изпрати България на съд поради неуспеха на страната да защити уникални местообитания и консервационно значими видове. Сл...
В сряда се очаква Европейската комисия да открие наказателна процедура срещу Германия заради скрито субсидиране на производителите на зелена електр...