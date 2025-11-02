Неприятно явление помрачава обстановката с времето днес

Над по-голямата част от страната днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Сутринта на места в равнините и около водните басейни ще е мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри. Ще е почти тихо, в Източна България със слаб вятър от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла; в София - около 20°.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието преди обяд на много места ще е мъгливо, но около обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Седмица напред

В понеделник преди обяд в планините и планинските райони ще се задържи слънчево, ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър от юг-югозапад. Сутринта отново на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността, а привечер и през нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

Във вторник ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът ще е умерен от северозапад. Дневните температури ще се понижат. В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, максимални между 10° и 15°.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще остане хладно. Ще се понижат и минималните температури, отново ще се доближат до нулата. В много райони вятърът ще стихва и сутрин в равнинната част от страната видимостта ще е намалена.

