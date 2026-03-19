Изборите под лупа - МВР пуска горещ телефон за сигнали

От днес до 19 април 2026 г. Министерството на вътрешните работи активира денонощна телефонна линия за сигнали за изборни нарушения. Гражданите могат да подават информация на телефон 02/90 112 98, както и на електронната поща [email protected].

Мярката е част от засилените действия на ведомството за контрол върху изборния процес и предотвратяване на престъпления срещу политическите права. Още в първите дни има десетки сигнали и започнали разследвания.

От МВР уточняват, че инициативата цели по-ефективно противодействие на изборните нарушения, както и гарантиране на обществения ред и сигурността по време на предстоящия вот.

По данни на Главна дирекция „Национална полиция“ до вторник сутринта са получени 39 сигнала, като вече има образувани около 12-13 досъдебни производства и задържани лица. Това съобщи заместник-директорът на дирекцията старши комисар Цветан Йоцов.

Паралелно със обработката на сигналите текат и активни операции на терен. При акция в Бургас и региона на 17 март са задържани общо десет души, като осем от тях са арестувани. Действията са насочени както срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, така и срещу конвенционалната престъпност и разпространението на наркотици.

Подобна операция е проведена и във Варненска област, където са задържани трима души във връзка с разследвания за купуване на гласове. С наближаването на изборите се очаква контролът да се засилва, а действията на МВР да обхванат все повече региони в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com