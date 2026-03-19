Застудяване с дъжд и сняг в прогнозата за страната

Днес времето в страната ще бъде предимно облачно, като на места в северните и планинските райони се очакват валежи от дъжд. Над около 1000 метра те ще преминават в сняг. Ще духа умерен, а в Източна България временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 7°.

Планините остават зимни

В планинските райони облачността ще се задържи значителна, а валежите ще бъдат предимно от сняг. Вятърът ще е умерен до временно силен от изток-североизток, което ще засилва усещането за студ.

Температурите ще останат ниски - около 0° на 1200 метра и около минус 4° на 2000 метра, което създава условия за зимна обстановка във високите части.

Облаци и вятър по Черноморието

По Черноморието също ще преобладава облачно време, като валежи от дъжд се очакват главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток.

Температурите ще достигат между 8° и 11°, а морската вода ще бъде с стойности между 7° и 9°. Вълнението ще бъде 3-4 бала, което означава по-неспокойно море.

Студен петък и смесени валежи

В петък вятърът ще се ориентира от север-североизток, като времето ще остане облачно. На места ще продължат валежите, а в планините те ще бъдат от сняг.

В Предбалкана и по високите полета, особено през нощта и сутринта, дъждът временно ще преминава в сняг. Това ще бъде и най-студеният ден, с минимални температури между минус 2° и 3° и максимални между 5° и 10°.

Постепенно затопляне през уикенда

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се запази облачното време с валежи, но без значителни количества. Вятърът ще бъде предимно умерен от изток-североизток.

От събота започва слабо повишение на температурите, като дневните стойности ще се движат между 7° и 12°.

Ново затопляне в началото на седмицата

Във вторник и сряда вятърът ще се обърне от северозапад. Валежите ще продължат, но температурите ще се повишат още.

Минималните стойности вече ще бъдат над нулата в цялата страна, а максималните ще варират от 7°-8° в източните райони до 14°-16° в западната част на страната.

