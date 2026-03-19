Шокиращи данни от БАБХ! Незаконно месо вероятно е продавано в столицата

Месо от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е достигало до пазара в София, а каналът за контрабанда на животни от Румъния е функционирал години наред. Това заяви пред БНТ директорът на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, който очерта мащабите на схемата и сериозните рискове за здравето. По думите му става дума за дългогодишна практика, при която контролът е бил сериозно компрометиран.

Схема от години и пазар в София

„Каналът за контрабандното месо от Румъния е работил поне от 3-4 години. А може и повече“, заяви Мавровски. Той беше категоричен и за посоката на разпространение: „Най-близкият пазар е София. Най-вероятно е било на пазара.“

По думите му доказателствата сочат ясен произход на животните. „От Румъния. Цялото поле е осеяно с ушни марки от там. Дори изпратихме писмо към румънската страна. Там се оказа, че има живи румънски животни на поляната на Ихтиман. Те са виртуално живи, но на практика – части от тях, останки са до Ихтиман“, обясни той.

Рискове за здравето и опасни заболявания

Директорът на БАБХ предупреди, че консумацията на подобно месо крие сериозни опасности. „Има и други заболявания, освен шапа, които също са доста опасни, в района на Симитли има бруцелоза“, заяви Мавровски.

Той подчерта, че дори животните да изглеждат здрави, добивът на месо трябва да става при строг контрол. „Самият добив на месо, дори животните да са клинично здрави, трябва да се извършва регламентирано в кланици. Има риск за хората, които консумират това месо“, каза той.

„Някой си е затварял очите широко“

Особено остри бяха думите му по отношение на контрола. „Камарите от кожи, кости и вътрешности няма как да не се забележат. Някой си е затварял очите широко“, заяви Мавровски.

„Според нашите вече проучвания няма как това да е без съзнанието и на наши служители, както и на други институции. Залавяни са няколко пъти, доколкото разбирам от колегите на границата. Обаче оттам нататък не произтичат никакви мерки“, допълни той.

Проблемът е в нерегистрираните обекти

Мавровски уточни, че рискът идва основно от нелегалния сектор. „Вероятно има и търговци, които си позволяват да закупуват такива продукти. При месопреработката има много строг контрол в регистрираните предприятия. Според мен това е по-скоро в нерегистрирани предприятия, които също едно по едно започват да излизат наяве“, каза той.

Той отправи и директен апел към потребителите. „Има си търговци, които не биха си позволили да вземат случайно добито месо“, подчерта директорът на БАБХ.

Строги мерки и проверки по границите

В отговор на случая институциите предприемат извънредни действия. „Целта на акцията, която подехме вчера с министър Христанов, е чиста храна. Буквално правим като КПП-та на границата, за да няма нерегламентиран внос на животни. Всички пратки с живи животни ще бъдат проверявани и това ще е безсрочно“, заяви Мавровски.

Той допълни, че вече са въведени ограничения за внос. „От Румъния е абсолютно забранен вносът на дребни преживни животни, както и от Гърция. И от двете страни вече имаме засечени такива пратки – спрени, някои от животните са върнати още на границата“, обясни той.

Епидемичен риск и нови огнища

По отношение на заболяванията Мавровски предупреди за тревожна динамика. „След като получихме информация за огнищата, които продължават да пукат като пуканки в Кипър, особено след случая на остров Лесбос, взехме мерки на територията на цялата страна и по границите“, заяви той.

Именно тези процеси, по думите му, са довели и до разкритията край Ихтиман. „Знаете случая и в Наруса, където заловихме благодарение на гранична полиция животни от Румъния. Оттам произтече продължението в Ихтиман, което шокира доста голяма част от зрителите“, обобщи директорът на БАБХ.

