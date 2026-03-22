Нещо страшно стана на "Петрохан"! Внимание

На прохода "Петрохан" е започнал значителен снеговалеж, съпроводен от гъста мъгла, съобщават очевидци в социалните мрежи.

По думите им видимостта в района е намалена, а от публикувани кадри се вижда, че на места пътната настилка вече започва да се покрива със снежна покривка.

"Карайте внимателно и лек път", пише един от шофьорите.

Други водачи също предупреждават, че в по-високата част на прохода условията се влошават заради снега и гъстата мъгла.

"Не тръгвайте, ако сте с летни гуми", предупреждава друг пътуващ.

Шофьорите, които преминават през прохода "Петрохан", трябва да бъдат особено внимателни, тъй като движението в района е интензивно.

