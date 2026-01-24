Мъгла обгръща равнините, слънцето бяга в планините

Следващото денонощие ще предложи добре познатия зимен контраст – долу сиво и влажно, горе светло и спокойно. В равнините и низините мъглата и ниската облачност ще се задържат упорито, като само следобед ще има временни пробиви във видимостта. На отделни места не е изключено и леко преръмяване.

Минималните температури ще са между минус 3 и 2 градуса, в София – около нулата. Дневните стойности ще останат скромни – между 1 и 6 градуса, по Черноморието до 9, а в столицата – около 4 градуса, показва прогнозата на Национален институт по метеорология и хидрология.

Планините ще бъдат в съвсем друга роля – предимно слънчеви, с повече облаци едва в следобедните часове. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, а температурите – по-скоро приятни за сезона: около 7 градуса на 1200 метра и около нулата на 2000 метра.

По Черноморието облаците ще доминират, на места с намалена видимост, но без сериозни изненади. Максималните температури там ще се движат между 7 и 9 градуса – типично зимно време с морски характер.

