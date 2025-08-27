Решено! Мирослав Рашков ще бъде главен секретар на МВР

Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента Румен Радев да издаде указ за назначаване на гл. комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на МВР.

Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на правителството. В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

"Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията на чл. 36 ал. 5 от Закона за МВР за заемане на длъжността главен секретар на министерството. По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите", посочи преди решението вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му Рашков в работата си налага екипен принцип, който е довел до поредица от положителни резултати в структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления.

"При изпълнение на функционалните си задължения той осигурява много добро взаимодействие както между службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и други държавни институции", допълни Митов.

Предложението се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциалът му да ръководи структурите на МВР, обоснова се още министърът.

"Смея да твърдя, че последните 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с господин Рашков се работи в пълен синхрон и той осигурява добра координация между службите и заслужава одобрение, както на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на Министерство на вътрешните работи", каза в заключение Даниел Митов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com