Удар на полицията! Прибраха в ареста хора от бясна българска банда

Служители на ГДБОП са арестували членове на известната рокерска банда "Хелс Ейнджълс" на различни места в България.

Това съобщи Българското национално радио като се позова на свои източници.

Към момента от МВР не коментират официално акцията.

Заподозрените са арестувани за насилие, рекет и разпространение на наркотици.

Задържани са мотористи от Велико Търново

като в следобедните часове ГДБОП ще даде брифинг за акцията в града.

Мотоклубът "Хелс Ейнджълс" ("Ангели на ада") е създаден през 50-те години на миналия век в САЩ и има клонове в десетки други държави, включително у нас.

Организацията не е нелегална, но през цялата й история нейни членове често са били замесени в незаконна дейност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com