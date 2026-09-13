Билката, която Димков наричал приятел на стомаха
Народният лечител често препоръчвал лайката при различни стомашни неразположения
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Народният лечител често препоръчвал лайката при различни стомашни неразположения
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