Шести сме в света, младите у нас бият всички по точки
Битката за критичното мислене у хората
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Битката за критичното мислене у хората
Нямаме време за разтягане на празни приказки, категоричен е Георги Свиленски
Това било абсолютно популистки ход
Не и по начина, по който предлагат от БСП
ЕС може да разреши всичките си проблеми само чрез единство
Популизмът в Европа се дължи на двойните стандарти, смята премиерът Да се спре с двойния аршин за Шенген по отношение на България и Румъния. Това при...
Свещеникът на Галиче, директорката на детската градина и 400 души подкрепиха кмета на селото Ценко Чоков. Адвокатът му Иво Найденов представи пред Апе...
Жените от ГЕРБ преобразиха партията. Без общите ни усилия не бихме могли да постигнем тези резултати. Това заяви председателят на Парламентарната груп...
Георги Проданов,политолог и преподавател в Нов български университет (НБУ) Битката за президентския пост в Австрия се очерта като изключително оспорв...
В бюджета винаги ще бъдат намерени пари за реформи, но трябва да има воля те да бъдат извършени. Това заяви председателят на парламентарната комисия п...
Хиляди лева месечно губят бензиностанции, но собствениците им печелят от евтина реклама Във връзка с внезапните проверки, които осъществяват в послед...
Симеон Сакскобургготски Вече стана традиционен предизборният ми апел за висока избирателна активност. Ще продължа да настоявам и за предстоящите избо...
София. „За голямо съжаление това е популизъм. На всички би се искало с магическа пръчка да решим този омагьосан кръг, тъй като лихвите в предишни годи...
София. "Новогодишната реч на президента Плевнелиев беше напълно безсмислена и излишна – поредната загуба на време и нерви за българския зрител", пише...